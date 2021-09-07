Велика Британія закликала Росію звільнити заарештованих кримських татар

Велика Британія рішуче засуджує затримання заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла та інших кримських татар.

Про це написала у Twitter міністерка у справах євросусідства Великої Британії Венді Мортон, інформує Цензор.НЕТ.

"Велика Британія засуджує затримання 5 кримських татар, зокрема Нарімана Джеляла, заступника голови Меджлісу кримських татар. Ми закликаємо російську владу негайно звільнити їх і всіх українських політв'язнів. Крим - це Україна", - заявила вона.

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Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці

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