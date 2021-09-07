Запевнення президента Байдена в підтримці України проти російської агресії - ключова гарантія безпеки, - Кулеба

Ключовою гарантією безпеки для України з боку США є запевнення президента Джозефа Байдена, що Україна ніколи не залишиться віч-на-віч із російською агресією і завжди матиме підтримку.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ключова гарантія (безпеки. - Ред.) полягала в тому, що президент Байден дуже чітко зазначив, що Україна ніколи не залишиться віч-на-віч із Росією і завжди матиме підтримку, і ця підтримка зростатиме в разі ескалації з боку РФ", - сказав Кулеба.

Він додав, що ця підтримка вже проявляється в збільшенні допомоги Україні, застосуванні дипломатичних заходів стримування РФ і в розробці спільних безпекових проєктів між Україною і США та іншими країнами НАТО.

Також читайте: Україна просить США посилити тиск на Кремль для припинення репресій у Криму, - МЗС

"Насамперед ми фокусуємо такі проєкти на безпеці в Чорному морі", - зазначив глава української дипломатії.

За його словами, Росію турбує все, що робить Україну сильнішою, а виведення президентами України і США американо-українських відносин на новий рівень посилює нашу країну.

"Той факт, що США саме під час візиту (президента Зеленського. - Ред.) виділили додатково до кінця року допомогу на військові потреби України, включно зі знаменитими "Джавелінами", - це теж сигнал Росії. І власне, в кулуарах візиту американські партнери говорили, що найкращий сигнал Росії - це збільшення підтримки України з боку США. Росія все це дуже чітко зчитує, тому лунають такі заяви, погрози і шантаж", - переконаний Кулеба.