Війська РФ на Донбасі скинули з безпілотника два саморобні вибухові пристрої. За добу - 7 порушень "тиші", бойових втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 6 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, поблизу населеного пункту Зайцеве ворог обстріляв позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У напрямку Невельського російські окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Новолуганського ворог відкривав провокаційний вогонь зі стрілецької зброї.

Крім того, противник застосовував міномети 120 калібру, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберний кулемет по позиціях ЗСУ неподалік Золотого-4 та Новозванівки.

Обстрілюючи околиці населеного пункту Катеринівка російські окупанти застосували міномети 82 калібру.

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Окрім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату невизначеного типу із перетином лінії розмежування, який здійснив скидання двох саморобних вибухових пристроїв.

"Бойових втрат серед українських захисників немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 7 вересня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.