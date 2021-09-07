Міністри охорони здоров'я G20 мають намір прищепити проти COVID-19 хоча б 40% населення світу до кінця року, - декларація
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Поряд з ВООЗ ми підтримуємо мету - вакцинувати хоча б 40% населення світу до кінця 2021 року", - йдеться в декларації, опублікованій на сайті G20.
"На Глобальному саміті з питань охорони здоров'я ми підтверджуємо прихильність наших лідерів зміцненню місцевого і регіонального виробничого потенціалу, розвитку регіонального регулятивного потенціалу, а також просуванню мінімальних стандартів якості медичної продукції", - наголошується в документі.
Міністри охорони здоров'я G20 також наголосили на необхідності "ділитися дозами" вакцин проти коронавірусу, щоб задовольнити потребу у вакцинах.
"Ми працюватимемо над активізацією своєчасного, рівного доступу по всьому світу до безпечних, доступних та ефективних вакцин проти COVID-19, терапії і діагностики (коронавірусу. - Ред.)", - наголошується в декларації.
Учасники зустрічі заявили, що для повноцінного функціонування Всесвітньої організації охорони здоров'я, всім країнам-учасницям організації необхідно забезпечити "адекватне і стійке фінансування" ВООЗ.
Глави міністерств охорони здоров'я G20 провели зустріч 5-6 вересня в Римі. Мета заходу полягала в тому, щоб "просунути міцне багатостороннє співробітництво, в тому числі для закінчення пандемії COVID-19 і підтримки відновлення" після пандемії. Крім того, міністри позначили метою продовжити спільними зусиллями "сприяти кращому запобіганню, виявленню і реагуванню" на глобальні ризики для здоров'я і надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров'я.