Новини

"Жахливі умови": ООН стурбована становищем мігрантів на кордоні ЄС і Білорусі

3 88332
"Жахливі умови": ООН стурбована становищем мігрантів на кордоні ЄС і Білорусі
ООН стурбована важкими умовами, в яких змушені перебувати мігранти на кордоні з Польщею і Білоруссю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це у своєму повідомленні зазначає Міжнародна організація з міграції.

Занепокоєння агентства ООН викликають передусім "жахливі умови", у яких живуть нелегальні мігранти та відсутність адекватного доступу до притулку для тих, хто шукає міжнародного захисту і допомоги.

Зазначається, що застряглі на кордоні із країнами мігранти мають обмежений доступ навіть до питної води, а також до медичної допомоги та гідного житла.

"Продовження цієї неприйнятної ситуації становить серйозну загрозу для життя і здоров’я мігрантів. МОМ закликає держави забезпечити добробут людей та права людини, зокрема гідність і гуманне поводження, і надати гуманітарний доступ всім мігрантам, які потребують допомоги", – йдеться в повідомленні.

Також читайте: Білорусь використовує мігрантів для штучного тиску на кордон ЄС, - Боррель

Потоки нелегалів із Сирії та Ірану направились до Євросоюзу з Білорусі після скандальної заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що "вони більше не будуть стримувати мігрантів та наркотики".

Через потужний наплив мігрантів Литва оголосила, що починає будувати на кордоні стіну для їхнього стримування. Польща оголосила режим надзвичайного стану на кордоні.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Vitaliy Pavlov
    так при чум тут ЕС? пусть у батьки сидят картоплю жрут... они на пару с путиным такие пакостники оба.... путин научил всему как гадить соседям... пусть едут жить в арбские эмираты, одним словом в мусульманские странык братьям своим! чего они прутся все к (неверным?) они нас так называют по карану ..вот к ВЕРНЫМ пусть и валят тунеядци....а в европе геи, извращенци, есть радио и музыка и вино,и люди ходят даже в шортах,и женщины без мужей выходят из дому, одни нарушения карана и шириата.
  • Підлога Маккартні
    А сталагмит из говна в росии это плохие или хорошие условия по мнению ООН? "Ужасные условия": ООН обеспокоена положением мигрантов на границе ЕС и Беларуси - Цензор.НЕТ 6387
    "Ужасные условия": ООН обеспокоена положением мигрантов на границе ЕС и Беларуси - Цензор.НЕТ 703
  • vidasik
    Litva vot tak ulozyla koliucku so svojej storoni uze 20 kilometrov eto za mesiac"Ужасные условия": ООН обеспокоена положением мигрантов на границе ЕС и Беларуси - Цензор.НЕТ 4164
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини