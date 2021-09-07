В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 2197 нових випадків зараження, 1429 осіб одужали

В Україні зафіксовано 2197 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 7 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 6 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2197 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 197, медпрацівників – 37).

Також за минулу добу: госпіталізовано – 485 осіб; летальних випадків – 53; одужало – 1429 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 22 596 осіб,

методом ІФА – 7811 осіб,

експрес-тестами – 17 992 особи.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 300 504 особи;

одужало – 2 214 606 осіб;

летальних випадків – 54 054;

проведено ПЛР-тестувань – 12 131 185.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях", - розповіли в МОЗ.







