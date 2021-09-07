В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 2197 нових випадків зараження, 1429 осіб одужали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 6 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2197 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 197, медпрацівників – 37).
Також за минулу добу: госпіталізовано – 485 осіб; летальних випадків – 53; одужало – 1429 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 22 596 осіб,
методом ІФА – 7811 осіб,
експрес-тестами – 17 992 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 300 504 особи;
одужало – 2 214 606 осіб;
летальних випадків – 54 054;
проведено ПЛР-тестувань – 12 131 185.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях", - розповіли в МОЗ.