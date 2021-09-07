Кількість інфікованих COVID-19 у світі стрімко наближається до 222 млн, число жертв перевищило 4,5 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 7 вересня у світі зареєстрували 403 479 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6698 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 221 997 694 випадки інфікування, з них 403 479 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 589 119 осіб, з них 6698 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 198,6 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 56-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 16-ту, за летальними випадками - 49-ту і 12-ту позицію відповідно.