Обмеження руху і перевірка документів у громадян: на Буковині відбудуться навчання поліцейських
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.
"Навчальні спецоперації проводитимуться в умовах, максимально наближених до реальних, із відпрацюванням алгоритму дій усіх підрозділів поліції та залученням спецпризначенців", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, шо у зв’язку з цим на території̈ області можливе тимчасове перекриття чи обмеження руху, а також перевірка документів громадян, що засвідчують їхню особу.
Поліція Чернівецької області закликає жителів і гостей Буковини зберігати спокій, з розумінням ставитися до можливих обмежень і незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.
Усі дії відбуватимуться відповідно до чинного законодавства.
"Інформація про перебіг навчань та пов’язані з ними обмеження буде опублікована на офіційних інформаційних ресурсах поліції Чернівецької област", - додали у відомстві.