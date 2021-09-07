Нардеп "Голосу" Железняк про стратегію дій Кабміну: "Ми біжимо як сліпий лось через ліс, що палає"

Кабінет Міністрів не подав план своїх дій щодо вирішення актуальних проблем у державі.

Про це заявив голова депутатської фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Тільки закінчили з колегами по фракції обговорювати законопроєкти, які Рада має розглянути на цьому тижні. Песимістичне відчуття. Ось Парламент майже 2 місяці не працював. В Державі точно накопичилось багато проблем. Плюс нова хвиля Ковіду, різні виклики економіки, ну в теорії має бути чим зайнятися. Але відкриваємо порядок денний і там.... велика кількість законів про малі точкові зміни. Десь справді позитивні, десь фрагментарні і безглузді, десь взагалі популістичні... Велика кількість законів про те, що дууууже точково дати комусь пільгу. Навіщо? Який ефект від цього? Чому саме сюди треба витрачати кошти платників податків? Чому логічну позицію Мінфіну або юристів Ради ніхто не чує? І так майже весь порядок денний", - заявив нардеп.

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"Я не вірю в те, що хтось може написати геніальний план по економічному диву для України і що тільки в рамках цього плану будуть прийматися закони. Але, ну справді на перший тиждень хотілось би від Уряду бачити ну хоча б щось. Якщо не план, то відчуття що хоча б знаємо напрям руху). А так читаєш порядок денний і виникають всі ті самі запитання:

Ми комунізм хочемо повернути чи капіталізм врешті-решт?

Ми за те, щоб криво-косо роздати всім гроші на різні пільги чи навпаки закрити дірку в бюджеті?

Ми взагалі кудись рухаємося чи нас не збити зі шляху, тому що ми не знаємо куди йдемо?

Навіяло вечірнім засіданням по законах", - додав Железняк і прикріпив до посту картинку з написом: "Статегия кампании: Мы бежим как слепой лось через горящий лес. Нас ведет судьба!".



