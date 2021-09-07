За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 133 922 особи, загалом - 5 618 798, - МОЗ
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В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 4 304 627 осіб.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"133 922 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 6 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 37 380 людей, повністю імунізовані - 96 542 людини.
Протягом доби працювали: 882 мобільні бригади, 2827 пунктів щеплення; 338 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 618 798 людей, з них отримали одну дозу – 5 618 796 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 304 627 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 923 423 щеплення", - розповіли в МОЗ.