Кулеба щодо можливої зустрічі Зеленського і Путіна: "Про Крим ми ніколи не забудемо"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Росію все ж погодитися на зустріч із Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, відповідаючи на питання журналіста про те, чи погодиться Україна на зустріч, якщо не буде порушуватися тема Криму.

Чіткої відповіді на запитання Кулеба не дав, однак наголосив, що те, що Росія "торгується", – це вже гарна новина, оскільки раніше в РФ взагалі відкидали таку можливість.

"Самітом Кримської платформи ми показали, що ми про Крим ніколи не забудемо… Я переконаний, що тема Криму буде на порядку денному за будь-яких обставин", – сказав міністр.

Також очільник МЗС згадав про переслідування Росією кримських татар в окупованому Криму.

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За словами Кулеби, Росія свідомо і публічно переслідує певну групу людей за етнічною ознакою.

"З цього починались геноциди, спочатку ти "пресуєш" якусь групу людей, потім починаєш вбивати. Росію треба зупиняти", – наголосив міністр.

На думку політика, Україна має обмежену кількість інструментів для впливу на це питання, однак потрібно посилювати міжнародний тиск на РФ.

Як повідомлялося, раніше президент РФ Володимир Путін висловив готовність зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським. Однак, як зазначив спікер Кремля Дмитро Пєсков, питання про деокупацію Криму не може бути на порядку денному переговорів.

"Якщо говорити про політичну волю Путіна - то він чітко підтвердив, що готовий зустрічатися. Але поки такої ж взаємної політичної волі з Києва ми не бачимо", - сказав Пєсков.

Речник Кремля зазначив, що наразі просувань у підготовці переговорів президентів України та РФ немає, бо Зеленський хоче обговорювати питання Криму.

"Річ у тім, що для нас не існує теми Криму. А, як нам кажуть в Офісі президента України, Зеленський хоче обговорювати Крим. Ну, Крим з якої точки зору? Явно не з точки зору, що це регіон Росії. І в цьому плані це не може бути пунктом порядку денного. Тому поки в цьому плані не вдалося нікуди просунутися", - додав він.