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Мендель про закриття програми "Велика деолігархізація": Це не пов'язано з моєю участю в проєкті

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Мендель про закриття програми "Велика деолігархізація": Це не пов'язано з моєю участю в проєкті
Експрессекретарка глави держави Юлія Мендель зазначає, що автори програми "Велика деолігархізація" самі ухвалювали рішення про припинення проєкту.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу правильно розставити акценти щодо припинення роботи програми "Велика деолігархізація". Автори програми приймали рішення щодо припинення її роботи самі, це не пов’язано з моєю участю у проекті. Пояснення було таке: "Зникає сам предмет розгляду"", - зазначає вона.

"За коментарями щодо деталей цього пояснення - звертайтеся до проєкту. Я брала участь у ньому як незалежний оглядач, колумніст. Сама обирала тему і мої тексти не піддавалися цензурі. Мені було приємно працювати з телеканалами "Україна" та "Україна24"", - додала Мендель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Програму "Велика деолігархізація" на каналі Ахметова закрили: "зник предмет розгляду"

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  • AbOriginal_UA
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