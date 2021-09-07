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Рада в п'ятницю має заслухати Ляшка щодо ситуації з COVID-19, - Разумков

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Рада в п'ятницю має заслухати Ляшка щодо ситуації з COVID-19, - Разумков
Спікер ВР Дмитро Разумков вважає, що в п'ятницю депутати в ході години запитань до уряду повинні заслухати міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Про це він сказав на Погоджувальній Раді ВР, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Разумкова, зараз спостерігається негативна тенденція щодо зростання кількості хворих COVID-19. Спікер вважає, що депутатам потрібно розуміти, чим парламент може допомогти Міністерству охорони здоров'я, а також знати прогнози на майбутнє.

"Щоб потім у нас у суспільстві не виникало панічних настроїв", - пояснив він.

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Топ коментарі

  • Hodor
    Привился второй раз модерной пару дней назад, как и первый раз поболело плечо два дня и все и что забавно некоторые спрашуют зачем тебе это, раньше я пытался обьяснить, но после того как они говорили что меняется днк, это все происки Билла Гейтса, и самое смешное у них а вот у моих знакомых есть знакомые у которых были знакомые врачи, всасывают весь этот фейко бред ну уж очень они похожи на население мордора которое зомбировано своими нынешними гебельсами, жаль что у нас люди не хотят, хоть чучуть подумать
  • Valery Greff
    Короновирус - тайный план рептилоидов по увеличению среднего IQ людей Рада в п'ятницю має заслухати Ляшка щодо ситуації з COVID-19, - Разумков - Цензор.НЕТ 8958
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