Рада в п'ятницю має заслухати Ляшка щодо ситуації з COVID-19, - Разумков

Спікер ВР Дмитро Разумков вважає, що в п'ятницю депутати в ході години запитань до уряду повинні заслухати міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Про це він сказав на Погоджувальній Раді ВР, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Разумкова, зараз спостерігається негативна тенденція щодо зростання кількості хворих COVID-19. Спікер вважає, що депутатам потрібно розуміти, чим парламент може допомогти Міністерству охорони здоров'я, а також знати прогнози на майбутнє.

"Щоб потім у нас у суспільстві не виникало панічних настроїв", - пояснив він.

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