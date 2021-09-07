Кравчук пояснила, чому "СН" не висуває кандидата в мери Харкова: Очевидно, що переможе представник місцевої партії
Про це вона заявила під час ефіру на телеканалі Україна 24, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За її словами, підготовку до висунення кандидатури треба було починати значно раніше, щоб мати зараз кандидата, який міг би поборотися за "крісло" з тими, хто вже висунув свої кандидатури.
"Але насправді я би повернулася до минулого року, до виборів у 2020 році, місцевих. Зверніть увагу, в обласних центрах вигравали переважно представники місцевих партій, не парламентських", - сказала Кравчук.
Вона зазначила, що місцеві вибори тим і відрізняються, що дуже часто на місцях люди віддають перевагу не політикам, які "мають якийсь парламентський вимір", а тим, які живуть, працюють і мають локальну партію на рівні міста.
"Я думаю, що так відбудеться в Харкові, там очевидно переможе кандидат, який представляє місцеву партію, а не парламентську", - додала Кравчук.