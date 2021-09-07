Пенсійна та земельна реформи, законопроєкти для траншу МВФ і звіт ТСК щодо "Укрзалізниці": "слуга народу" Корнієнко про плани на поточну сесію Ради

Фракція "Слуги народу" звертається до спікера Дмитра Разумкова з проханням включити до порядку денного Ради звіт про роботу Тимчасової слідчої комісії (ТСК ) щодо ситуації на "Укрзалізниці".

Про це в ході Погоджувальної ради заявив перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, також до порядку денного Ради потрібно включити два МВФівських законопроєкти, які комітети можуть розглянути найближчим часом.

Нардеп також розповів, що фракція "Слуги народу" планує на поточній сесії парламенту продовжити розпочаті реформи, зокрема, в сфері оборони, завершення земельного питання.

"Також в планах пенсійна реформа. Тут ми очікуємо у Верховній Раді серйозну дискусію. Хотіли б звернутися до колег з опозиції, щоб дискусія була не у вигляді 20 тисяч правок, а осмислена", - додав перший заступник голови фракції "СН".

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