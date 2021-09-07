Після операції з порятунку людей в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав українських воєнних розвідників з професійним святом і відзначив ключове значення їхньої роботи для національної безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент на своїй сторінці в Twitter у вівторок

"Військові розвідники сьогодні відіграють ключову роль у захисті інтересів і безпеки України. Завдяки їм ми здатні запобігти загрозам і здолати виклики. А після операції з порятунку людей в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ! З Днем воєнної розвідки", - написав Зеленський.

Як повідомлялося, співробітники ГУР Міноборони України керували операцією з евакуації українських та іноземних громадян з Афганістану, в результаті якої, за словами глави Офісу Президента Андрія Єрмака, українськими літаками було вивезено понад 600 осіб.

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