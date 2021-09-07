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Після операції з порятунку людей в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ, - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський привітав українських воєнних розвідників з професійним святом і відзначив ключове значення їхньої роботи для національної безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент на своїй сторінці в Twitter у вівторок

"Військові розвідники сьогодні відіграють ключову роль у захисті інтересів і безпеки України. Завдяки їм ми здатні запобігти загрозам і здолати виклики. А після операції з порятунку людей в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ! З Днем воєнної розвідки", - написав Зеленський.

Як повідомлялося, співробітники ГУР Міноборони України керували операцією з евакуації українських та іноземних громадян з Афганістану, в результаті якої, за словами глави Офісу Президента Андрія Єрмака, українськими літаками було вивезено понад 600 осіб.

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Після операції з порятунку людей в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ, - Зеленський 01

Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    А по спасению Журавля в серой зоне, истекающего кровью?
  • Роман с камнем
    Ви не панімаєтє - ето другоє ...

    После операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4227
  • Роман с камнем
    После операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6553
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