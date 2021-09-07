Резніков про блокування РФ мандата місії ОБСЄ: Це відмова від Мінських домовленостей

Те, що Росія відмовилася продовжувати мандат прикордонної місії ОБСЄ, свідчить про те, що вона відмовляється від Мінських домовленостей.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ефірі українського телеканалу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я особисто це тлумачу як, по суті, відмову РФ від Мінських домовленостей, тому що умова, що там буде СММ ОБСЄ, передбачена Мінськими домовленостями... Тобто варіант додаткової поставки зброї через цю неконтрольовану Україною ділянку кордону між Україною і РФ абсолютно вірогідний", - сказав Резніков.

Водночас віцепрем'єр розповів, що делегація на чолі з президентом України Володимиром Зеленським у ході візиту обговорювала з партнерами в США можливість залучення їх "до тих чи інших майданчиків з врегулювання міжнародного збройного конфлікту між Україною і РФ".

"Це може бути продовження Мінська, оскільки, на жаль, іншого немає, як логістичного майданчика, створеного нормандським форматом. Мінськ - заради домовленостей з гуманітарних питань, економічних, припинення режиму вогню тощо", - пояснив Резніков.

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