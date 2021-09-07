Стефанчук закликав Раду ухвалити антикорупційну стратегію до кінця року
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Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав народних депутатів ухвалити антикорупційну стратегію ще до кінця поточного 2021 року.
Про це він сказав на засіданні погоджувальної ради у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Потрібно докласти всіх зусиль, щоб принаймні до кінця року Україна отримала антикорупційну стратегію, про яку ми тривалий час говоримо. Сподіваюся, що до кінця року ми зможемо прийняти цей документ, а можливо, й раніше, але це залежатиме від того , скільки поправок внесено до нього", - сказав Стефанчук.
Він наголосив, що питання боротьби з корупцією є одним з основних питань, що стосуються України, яке завжди обговорюють на всіх міжнародних майданчиках.