Для журналістів частково відкрили кулуари Ради: кількість пропусків обмежена, черга вишикувалася з 7 ранку. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 7 вересня, для журналістів частково відкрили кулуари Верховної Ради.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Від сьогодні в кулуарах можуть перебувати 40 представників ЗМІ. На вході на другий поверх вони отримують пропуск, який здають, коли залишають приміщення. Кількість таких перепусток обмежена - їх 40. Для того, щоб пройти в кулуари, вишикувалася черга з 7 ранку.

Та частина кулуарів, де розміщений сектор "Слуги народу" для журналістів закритий - стоять обмежувальні леєри.

В доступну для преси частина кулуарів виходять народні депутати, щоб дати коментарі.

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