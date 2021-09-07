Пенсії, субсидії, виплати воїнам і медикам, захист громад: Порошенко запропонував кроки для захисту українців від економічної кризи
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Ми отримали 2,7 млрд доларів від МВФ як подарунок разом з усім світом. І перед аналізом бюджету я вимагаю, щоб парламент був долучений відповідно до Конституції до розподілу та використання цих коштів", - підкреслив п'ятий президент.
"Позиція номер один – пенсії, бо пенсіонери найбільше постраждали від кризи, в них не залишилося грошей на фоні зростання цін на 40-50% на основні продукти харчування. Вони перетворилися в жебраків. Наша пропозиція: за рахунок коштів МВФ – це практика в тому числі окремих європейських країн – виділити тринадцяту пенсію у розмірі мінімальної пенсії всім, хто отримує пенсію нижче середньої", - пояснив Порошенко.
"Друга позиція – Збройні сили України. Вперше з 2014 року з’явилася мільярдна заборгованість по виплатам українським воїнам, не підвищене грошове забезпечення. Тоді як в минулому воїн отримував на 60% більше середньої заробітної плати в країні, сьогодні отримує на 27 % менше. Треба негайно розглянути і профінансувати додаткове фінансування грошового забезпечення воїнів", - додав лідер "ЄС".
Також, Порошенко закликає негайно внести зміни до Державного бюджету і забезпечити отримання субсидій.
"Четверте – ковід. Ці кошти мають бути спрямовані на підвищення грошового забезпечення лікарів, забезпечення щепленням, ліками і засобами захисту. Бо попередній ковідний фонд, використаний для закупівлі автозаків монобільшістю – це саме те, що вони вважали потрібним для боротьби з ковідом. І "Велике крадівництво", де в тому числі за свідченням "Дзеркала тижня" Трухін використовувався для того, щоб носити відкати депутатам монобільшості", - підкреслив п'ятий Президент.
"І п’яте. Я переконаний, що ми не маємо права перекладати тягар відповідальності за збільшені моновладою тарифи на місцеву владу. Ми маємо захистити програму децентралізації, захистити інтереси громад, які сьогодні цього захисту потребують, і в такий спосіб забезпечити захист інтересів людей. Я закликаю об’єднатися всім задля цього. І заслухати відповідних міністрів", - підсумував Порошенко.