"Банкова викине з СБУ найкращих контррозвідників і залишить найгірших - "кашників" та "економіку", - Шабунін
Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Реформою СБУ (в її сьогоднішній редакції) Банкова викине найкращих офіцерів Служби (контррозвідників, наприклад) і залишить - найгірших ("Кашників" та "економіку")", - йдеться в повідомленні.
За його словами, пункт 6 "Перехідних положень" і п.6, ст. 29 законопроєкту передбачають, що до атестації допустять лише тих працівників, які:
а) мають доступ до державної таємниці;
б) обов’язки яких такий доступ передбачають.
"Здавалося б логічні норми, проте НЕ у випадку переатестації, бо:
а) доступ до держтаємниці надає лише СБУ (а не атестаційні комісії);
б) вимоги до посади визначає теж СБУ (власним рішенням).
Таким чином, сьогоднішнє керівництво СБУ/Банкової) навіть до атестації не допустить, на їх думку, "нєнадьожні елємєнти"", - підкреслив Шабунін.
"Нагадаю, що Єрмак/Демченко/Баканов:
- дуже не люблять спецоперації проти Росії (наприклад, по вагнерівцях), в тому числі дії Служби на окупованих територіях (їх фактично заблоковано);
- при цьому не бачили жодних проблем, ані в тиску СБУ на бізнес, так і в корупційному пеклі "Кашників".
Може, ви думаєте, що СБУ/Банкова ніколи не підуть на маніпуляцію доступом до держтаємниці?" - пише глава ЦПК.
Шабунін нагадав, що звільнення заступника генпрокурора Гюндуз Мамедова почалося з позбавлення його доступу до державної таємниці.
"Законопроєкт віддає в руки лейтенанта Баканова (під керівництвом Банкової) можливість викинути зі Служби найкращих офіцерів, залишивши "Кашно-економічних" потвор, бєспрєдєл яких він, як мінімум, "не помічав", як максимум - спрямовував", - підсумував глава ЦПК.