"Банкова викине з СБУ найкращих контррозвідників і залишить найгірших - "кашників" та "економіку", - Шабунін

У процесі реформи СБУ Офіс Президента звільнить зі Служби найкращих офіцерів.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Реформою СБУ (в її сьогоднішній редакції) Банкова викине найкращих офіцерів Служби (контррозвідників, наприклад) і залишить - найгірших ("Кашників" та "економіку")", - йдеться в повідомленні.

За його словами, пункт 6 "Перехідних положень" і п.6, ст. 29 законопроєкту передбачають, що до атестації допустять лише тих працівників, які:

а) мають доступ до державної таємниці;

б) обов’язки яких такий доступ передбачають.

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"Здавалося б логічні норми, проте НЕ у випадку переатестації, бо:

а) доступ до держтаємниці надає лише СБУ (а не атестаційні комісії);

б) вимоги до посади визначає теж СБУ (власним рішенням).

Таким чином, сьогоднішнє керівництво СБУ/Банкової) навіть до атестації не допустить, на їх думку, "нєнадьожні елємєнти"", - підкреслив Шабунін.

"Нагадаю, що Єрмак/Демченко/Баканов:

- дуже не люблять спецоперації проти Росії (наприклад, по вагнерівцях), в тому числі дії Служби на окупованих територіях (їх фактично заблоковано);

- при цьому не бачили жодних проблем, ані в тиску СБУ на бізнес, так і в корупційному пеклі "Кашників".

Може, ви думаєте, що СБУ/Банкова ніколи не підуть на маніпуляцію доступом до держтаємниці?" - пише глава ЦПК.

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Шабунін нагадав, що звільнення заступника генпрокурора Гюндуз Мамедова почалося з позбавлення його доступу до державної таємниці.

"Законопроєкт віддає в руки лейтенанта Баканова (під керівництвом Банкової) можливість викинути зі Служби найкращих офіцерів, залишивши "Кашно-економічних" потвор, бєспрєдєл яких він, як мінімум, "не помічав", як максимум - спрямовував", - підсумував глава ЦПК.

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