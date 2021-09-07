Двоє дітей померли від отруєння на Вінниччині: Попередня версія - вживання грибів або лісових ягід

Сестер віком 4 і 13 років госпіталізували в реанімаційне відділення Гайсинської центральної лікарні 5 вересня із симптомами гострого отруєння невідомою речовиною. Під час надання медичної допомоги вони померли.