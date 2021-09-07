"Слуга народу" Гетманцев захоплюється Лукашенком: "Він за 27 років приніс Білорусі добробут, пенсіонери можуть прожити навіть на мінімальну пенсію"

Народний депутат "Слуги народу", глава комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев висловив захоплення Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У своїй, як зазвичай, палкій промові на Погоджувальній раді ВР Петро Олексійович зазначив, що Зеленський стрімко рухається шляхом Лукашенка і закінчить так само. Нагадаю, що Лукашенко при владі, на відміну від Петра Олексійовича, з ганьбою відправленого на політичну пенсію, вже 27 років. Згоден, різних років. Однак років, які принесли Білорусі добробут майже вдвічі вищий, ніж унаслідок нечуваних реформ п'ятого Президента. А пенсіонери, про "жебрацтво" яких так волає Порошенко, цинічно поставлені ним же за межу виживання, в Білорусі можуть на свою пенсію, навіть мінімальну, цілком стерпно прожити. Переконаний, що в нашій країні не словами, а працею ми, безумовно, забезпечимо і пенсіонерам, і вчителям, і медикам належні стандарти життя. Незважаючи на "допомогу" колишніх поборників", - заявив Гетманцев.

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Нагадаємо, 9 серпня 2020 року в Білорусі почалися масові протести через те, що переможцем президентських виборів оголосили Олександра Лукашенка. Результати цих виборів не визнали низка країн, зокрема і Україна. Масові протести були жорстоко придушені силовиками, а в Білорусі почалися репресії