ВР на екваторі свого терміну. Ми багато зробили за 2 роки, але попереду велика робота, потрібно сконцентруватися на законах із соцсфери, - Разумков

Сьогодні ВР перебуває на екваторі свого терміну.

Про це сьогодні, виступаючи в парламенті, сказав спікер Дмитро Разумков, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"На екваторі завжди гаряче, але я дуже сподіваюся, навіть якщо хтось у цьому залі захоче зробити ще більш гаряче, здоровий глузд і бажання розвивати нашу країну все-таки переможуть. Якщо ви мене і себе запитаєте, чи багато було зроблено за ці два роки нашої роботи, відповідь буде "Так", тому що були ухвалені реформи, закони, ми багато чого встигли зробити. Але якщо питання буде звучати, чи було зроблено достатньо, відповідь, на жаль, буде "Ні", тому що у нас ще попереду багато всього, що ми повинні зробити", - зазначив спікер.

За словами Разумкова, парламент має сконцентруватися на законах, які можуть поліпшити ситуацію в соціальній сфері.

"Ми сьогодні перебуваємо напередодні опалювального сезону, тому восени як завжди буде ключовим тарифне питання. Звичайно, це безпосередня зона відповідальності Кабміну, але парламент, як завжди, готовий приєднатися до цього процесу", - пообіцяв Разумков.

Він нагадав, що до 15 вересня парламент мав отримати проєкт бюджету на наступний рік.

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За словами голови ВР, профільному бюджетному комітету доведеться докласти максимум зусиль для його розгляду, але й інші комітети мають долучитися до процесу.

Разумков попросив депутатів бути конструктивними в цьому питанні, щоб пройти його за регламентом і зі збереженням цілей і завдань, які стоять перед парламентом.