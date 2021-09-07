Мати "слуги народу" Клочка за час роботи сина в Раді придбала нерухомості на 14,5 млн грн, - ЗМІ. ВIДЕО

70-річна мати нардепа "Слуги народу" Андрія Клочка - Наталя - протягом останніх двох років стала власницею відразу двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Ринкова вартість цього майна зараз приблизно 14,5 млн грн, а старт вартісних покупок збігся з потраплянням Клочка до Верховної Ради.

За даними реєстру прав на нерухомість, у серпні 2021-го Наталія Клочка купила одразу дві квартири (на 200 і на 68 кв.м) і нежитлове приміщення (4,5 кв.м) в столичному ЖК Рів’єра. Комплекс розташований поблизу метро "Славутич" та виходу до пляжу на Дніпрі. Середня вартість квадрату в цьому ЖК – 35 тис. грн. Тож нерухомість матері нардепа мала б коштувати приблизно 9,5 млн. грн.

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Перед тим, у квітні 2021-го жінка купила будинок на 150 кв.м під Броварами у селі Перемога. За цією адресою розташовується котеджне містечко Viva Village Town, де розташовано 13 таунхаусів. На сторінці містечка у Facebook будинки трохи меншої площі пропонують за 1,8 млн грн.

У 2020-му жінка стала власницею 24 соток в Блиставиці, це за 25 км від Києва. Ділянка розташовується на території закритого котеджного містечка посеред лісу, з власним озером. Наразі на ділянці нічого немає. Проте тільки землю в цьому місці продавали за 86 тис. грн за сотку без комунікацій. За таким прайсом ділянка матері нардепа мала б обійтись приблизно у 2 млн грн.

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Крім того, торік жінка купила авто – Tesla Model X 2016 року випуску. Ціни та такі машини на вторинному ринку стартують від 1,2 млн грн.

"Цікаво, що в самого нардепа, якщо вірити його ж електронній декларації, власного житла у власності немає", - йдеться в розслідуванні.

У коментарі журналістам Bihus.Info Клочко сказав, що він не фінансував купівлю нерухомості матері і порадив звертатися безпосередньо до неї.

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