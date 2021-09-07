Сім громадян України постраждали в результаті ДТП у Польщі, - посольство
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У польському Любліні в ДТП потрапив мікроавтобус з громадянами України. Сім українців доставлені в госпіталь.
Про це в Twitter повідомляє посольство України в Польщі, інформує Цензор.НЕТ.
"07.09.2021 року близько Любліна відбулася ДТП за участю мікроавтобуса, в якому з України до Польщі подорожували 8 осіб.
В результаті аварії постраждали 7 громадян України.
Всі постраждалі оперативно розміщені в госпіталі SPSK4 в Любліні. Стан потерпілих середньої важкості", - йдеться в повідомленні.