Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,8%, "ЄС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батьківщина" - 10,6%, - опитування групи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Парламентський рейтинг очолює "Слуга народу", яку готові підтримати 25,8% серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з даними опитування, парламентський рейтинг очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 25,8% серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором.

За партію "Європейська Солідарність" - 14,1%, "Опозиційна платформа - За життя" - 12,4%, "Батьківщина" - 10,6%.

Рейтинг інших політичних сил значно нижче.

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Так, партію "Сила і честь" підтримують 4,9%, партію Мураєва "Наші" - 4,7%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 4,5%, Радикальну партію О.Ляшка - 4,2%, партію Шарія - 3,6%, "УДАР Віталія Кличка" - 3,4%, умовну партію Притули - 3,2%.

Рейтинг інших партій - до 3%.





Опитування проводилося протягом 2-4 вересня 2021 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 2-4 вересня 2021 року