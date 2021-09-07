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Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,8%, "ЄС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батьківщина" - 10,6%, - опитування групи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

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Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,8%, "ЄС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батьківщина" - 10,6%, - опитування групи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА
Парламентський рейтинг очолює "Слуга народу", яку готові підтримати 25,8% серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з даними опитування, парламентський рейтинг очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 25,8% серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором.

За партію "Європейська Солідарність" - 14,1%, "Опозиційна платформа - За життя" - 12,4%, "Батьківщина" - 10,6%.

Рейтинг інших політичних сил значно нижче.

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Так, партію "Сила і честь" підтримують 4,9%, партію Мураєва "Наші" - 4,7%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 4,5%, Радикальну партію О.Ляшка - 4,2%, партію Шарія - 3,6%, "УДАР Віталія Кличка" - 3,4%, умовну партію Притули - 3,2%.

Рейтинг інших партій - до 3%.

Рейтинг партій: Слуга народу - 25,8%, ЄС - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, Батьківщина - 10,6%, - опитування групи Рейтинг 01
Рейтинг партій: Слуга народу - 25,8%, ЄС - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, Батьківщина - 10,6%, - опитування групи Рейтинг 02

Опитування проводилося протягом 2-4 вересня 2021 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 2-4 вересня 2021 року

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Харашо ідьом. Мудрий нарід, з телевізором замість голови, не виліковний.
  • GoodWin
    да уж, печально это все
  • Scorpman Y
    ну почему.. это наглядная демонстрация манипуляций с "опросами" Рейтинг партий: "Слуга народа" - 25,8%, "ЕС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батькивщина" - 10,6%, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 7432
    Сумарный % - менее 60..
    т.е. "куда-то" исчезло более 40% населения, голос которых просто вычеркнули из результатов.. парадокс?
    А все просто объясняется: из ОП(Г) зеленой шмаркли действует "темник" чтобы % за слуг урода и вовку был всегда НА 10% больше, чем за Пороха и других..
    вот "рейтинговые" и стараются.. списывая почти половину населения в никуда..
    Вендь большинство просто НЕ станет считать суммарное количество %))
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