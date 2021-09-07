Громадяни України найбільше довіряють Зеленському, а не довіряють Тимошенко, - опитування групи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Українці найбільше довіряють президенту Володимиру Зеленському та спікеру ВР Дмитру Разумкову, а найбільше не довіряють - нардепам Юлії Тимошенко, Петру Порошенку і Віктору Медведчуку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 50% опитаних, не довіряють - 48%, таким чином політик повернув позитивний баланс довіри, який мав протягом першого року правління.

Д.Разумкову довіряють 29%, не довіряють - 32%, не знають його - 33%. Петру Порошенку довіряють 26%, не довіряють - 71%. Юлії Тимошенко довіряють 26%, не довіряють - 72%. Юрію Бойку довіряють 23%, не довіряють - 58%, не знають його - 16%.

Денису Шмигалю довіряють 17%, не довіряють - 46%, не чули про такого - 30%. Віктору Медведчуку довіряють 15%, не довіряють - 71%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленського готові проголосувати 31,1% українців, за Порошенка - 13,3%, за Бойка - 10,9%, - опитування групи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА





Опитування проводилося протягом 2-4 вересня 2021 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.