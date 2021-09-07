Куба першою у світі почала COVID-вакцинацію дітей від 2 років: Прищеплюють препаратом місцевої розробки
1 29283
На Кубі стартувала COVID-вакцинація дітей від 2 років. Країна першою у світі почала вакцинацію дітей такого віку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє AFP.
Зазначається, що Куба використовує вакцини місцевої розробки, не визнані ВООЗ.
Завершивши клінічні випробування вакцин Abdala і Soberana серед неповнолітніх, Куба почала кампанію вакцинації дітей від 12 років і старше.
6 вересня в країні стартувала вакцинація вікової групи від 2 до 11 років.