Куба першою у світі почала COVID-вакцинацію дітей від 2 років: Прищеплюють препаратом місцевої розробки

На Кубі стартувала COVID-вакцинація дітей від 2 років. Країна першою у світі почала вакцинацію дітей такого віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє AFP.

Зазначається, що Куба використовує вакцини місцевої розробки, не визнані ВООЗ.

Завершивши клінічні випробування вакцин Abdala і Soberana серед неповнолітніх, Куба почала кампанію вакцинації дітей від 12 років і старше.

6 вересня в країні стартувала вакцинація вікової групи від 2 до 11 років.

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