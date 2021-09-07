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Куба першою у світі почала COVID-вакцинацію дітей від 2 років: Прищеплюють препаратом місцевої розробки

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Куба першою у світі почала COVID-вакцинацію дітей від 2 років: Прищеплюють препаратом місцевої розробки
На Кубі стартувала COVID-вакцинація дітей від 2 років. Країна першою у світі почала вакцинацію дітей такого віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє AFP.

Зазначається, що Куба використовує вакцини місцевої розробки, не визнані ВООЗ.

Завершивши клінічні випробування вакцин Abdala і Soberana серед неповнолітніх, Куба почала кампанію вакцинації дітей від 12 років і старше.

6 вересня в країні стартувала вакцинація вікової групи від 2 до 11 років.

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Топ коментарі

  • Valery Greff
    А что из кацапского шмурдяка признано ВОЗ "вакциной"? А из кубинского?
  • Tui Yii
    тссс,по секрету, воз вакциной еще не один шмурдяк не признал, все на стадии кл.иследований ,а шарик лаборатория
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    щось я у кубинську вакцину вірю ще менше ніж у російську
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