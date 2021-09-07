Зеленському необхідно зустрітися з Путіним, - "слуга народу" Верещук

Народна депутатка "Слуги народу" Ірина Верещук вважає, що Президенту України Володимиру Зеленському необхідно зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Звичайно, двосторонньої зустрічі не буде, тому що у нас є посередники - наші партнери і союзники, але в будь-якому випадку зустрічатися необхідно", - зазначила нардепка.

Коментуючи зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом США Джо Байденом, Верещук звернула увагу, що ми не можемо знати всіх досягнутих домовленостей, бо частина зустрічі проходила тет-а-тет. Політик вважає, що більшість домовленостей було досягнуто саме в ході цієї частини зустрічі.

"А те, що ми бачили, офіційна частина проходила відповідно до протоколу ... Угоди (підписані на офіційній частині. - Ред.), особливо, в частині оборони і безпеки більш ніж задовольняють наші можливості. Я тут роблю акцент на слові можливості. Дай Бог, щоб ми їх подужали", - пояснила нардепка.

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