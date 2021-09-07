"Зелений сценарій не реалізувався", - KSE прогнозує перехід України в "жовту" зону вже з понеділка
Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми прогнозували, що протягом першої половини вересня Україна вийде із "зеленої" зони. Пізніше з'явився коментар Міністерства охорони здоров'я про те, що вже виконано всі передумови для того, щоб країна вийшла із "зеленого" рівня і перейшла у "жовтий", - сказав він під час онлайн-презентації KSE у вівторок.
Ганиченко зазначив, що МОЗ спрямувало "відповідні подання Міністерства охорони здоров'я, щоб зібралася національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, і ця комісія зможе зафіксувати вихід України із "зеленого" рівня".
"Найімовірніше, цей вихід відбудеться з понеділка, це знову ж таки відповідно до коментарів МОЗ, і це цілком відповідає тому, як ми бачимо розвиток подій", - сказав він.
Ганиченко зазначив, що сценарій, який реалізується в третьому кварталі, близький до "жовтого" сценарію.
"Зелений сценарій не реалізувався", - сказав він.