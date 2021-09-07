У The New York Times назвали українських паралімпійців "слов'янським дивом": "Не мають собі рівних"

Американське видання The New York Times звернуло увагу на те, що українські паралімпійці посіли п'яте місце в загальному заліку медалей на нинішніх змаганнях у Токіо, завоювавши лише на шість медалей менше, ніж США, незважаючи на те, що у Сполучених Штатів на іграх була значно більша делегація спортсменів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

На Паралімпійських іграх в Токіо, які завершилися у неділю, 5 вересня, українці здобули 98 нагород, що лише на шість менше, ніж у США. При цьому кожна з чотирьох провідних країн ігор – Китай, Велика Британія, Росія та США – представила на змаганнях у Токіо понад 220 спортсменів, а Україна – лише 139, повідомляється на сайті видання.

"Це невелика країна, яка явно не має собі рівних", – зазначив головний представник Міжнародного паралімпійського комітету Крейг Спенс.

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Автори публікації порівнюють українську збірну із бейсбольною командою Oakland Athletics, яка у 2002 році попри недофінансування та втрату на старті сезону провідних гравців змогла виграти 20 ігор поспіль, встановивши рекорд Американської Ліги.

"З точки зору американського спорту, паралімпійці України являють собою маленьке диво ринку, слов'янський еквівалент Oakland Athletics", – зазначається у статті.

Ця команда змогла досягти успіху завдяки статтям і досвіду Білла Джеймса – колишнього охоронця консервної фабрики та журналіста-аматора. Він вважав, що менеджери бейсбольних команд неправильно оцінювали гравців і звертали увагу не на ті статичні показники, які потрібні для досягнення мети. За мотивами історії Oakland Athletics написані книги та зняті фільми, зокрема Moneyball з Бредом Піттом. В українському прокаті фільм вийшов під назвою "Людина, яка змінила все".