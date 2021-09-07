Кулеба про переслідування кримських татар: З цього починалися геноциди, Росію потрібно зупинити

Росія цілеспрямовано переслідує кримських татар у тимчасово окупованому Криму, з такого починалися геноциди, Кремль треба зупинити.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами глави МЗС, Росія в окупованому Криму свідомо і публічно переслідує конкретну етнічну групу - кримських татар.

"Це системне переслідування, спрямоване проти людей, єдина провина яких - що вони є кримськими татарами. У принципі з цього починалися геноциди. Тобто спочатку ти пресуєш якусь групу, а потім починаєш вбивати людей. Росію треба зупиняти", - заявив Кулеба.

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Кулеба зазначив, що в України зараз обмежений інструментарій для вирішення цього питання, оскільки вона не присутня в окупованому Криму.

Однак, каже Кулеба, є інший потужний інструмент - коаліція країн, які можуть різними способами тиснути на Росію.

Він зазначив, що на захоплення окупантами заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова та інших кримських татар була "дуже потужна реакція" - багато країн висловили підтримку.

"Ми будемо працювати з ними (країнами. - Ред.) через різні канали, щоб звільнити цих людей. Тому що ми розуміємо, що єдина причина затримання Нарімана - це його участь у "Кримській платформі". Це помста, банальна цинічна помста Росії", - додав міністр.

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Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці