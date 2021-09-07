Війська РФ обстріляли українські позиції біля Залізного і Зайцевого із СПГ і снайперської зброї, - Міноборони
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Від початку доби станом на 12 годину дня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню зі сторони військ РФ.
Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Поблизу населеного пункту Залізне російські окупанти використовували станковий протитанковий гранатомет. А в напрямку Зайцевого здійснили обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї", - сказано в повідомленні.
Бойових втрат серед українських захисників немає.
Про всі факти порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.