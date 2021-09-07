Може обходити захист антитіл, - головний інфекціоніст США Фаучі про небезпеку COVID-штаму Мю
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це заявив головний радник президента США з медичних питань Ентоні Фаучі одному з американських телеканалів.
"Коли ми говоримо, що спостерігаємо за варіантом Мю, ми хочемо переконатися, що він не стане домінуючим. Але ми не знаємо, які наслідки можуть бути. Занепокоєння викликає те, що у нього є сукупність мутацій, яка говорить про можливість обходити захист від певних антитіл", - зазначив Ентоні Фаучі.
За його словами, на сьогодні немає достатніх підстав говорити про те, що вакцини, що застосовуються в країні, реально захищають від атаки COVID-штама Мю.
Правда, при цьому радник уточнив, що тієї міцності імунного захисту, яку демонструють дозволені до застосування вакцини проти COVID-19, цілком достатньо, щоб переконливо говорити про їх ефективність проти тих штамів коронавірусу, щодо яких проводилися тести.
За словами Ентоні Фаучі, штам Мю на сьогодні не представляє реальної загрози і, принаймні поки, не йде ні в яке порівняння за силою зараження з COVID-штамом Дельта.