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Разумков скликає позачергове засідання Ради для ухвалення звернення до США про статус основного союзника поза НАТО. ДОКУМЕНТ

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Разумков скликає позачергове засідання Ради для ухвалення звернення до США про статус основного союзника поза НАТО. ДОКУМЕНТ
Спікер парламенту Дмитро Разумков скликає позачергове засідання Верховної Ради на 8 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила прессекретарка спікера Дмитра Разумова Ольга Туній.

"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту в середу, 8 вересня, на вимогу 153 народних депутатів. На позачергове засідання народні депутати зберуться відразу після завершення чергового", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на порядку денному - проєкт постанови про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (№5380).

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Разумков скликає позачергове засідання Ради для ухвалення звернення до США про статус основного союзника поза НАТО 01

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Топ коментарі

  • Вальд Ще
    Давно пора, це зробити!
  • 5 копійок
    Ось і подивимось хто буде проти.
  • Alexey Chernyavsky
    Главное , чтобы НАТО об этом знало. Ибо у зеленых все через одно место Третьяковой.
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