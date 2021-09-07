Окупанти мінують територію уздовж лінії зіткнення на Донбасі забороненими мінами, - розвідка

Російські окупаційні війська продовжують нарощувати інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій і здійснювати мінування місцевості, включно з ділянками території в тилових районах неподалік лінії зіткнення.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Противник встановлює мінно-вибухові загородження з використанням протитанкових мін і заборонених міжнародними Конвенціями протипіхотних ПОМ-2, ЕМН-2, МОН, ОЗМ-72. Зазначені дії окупантів створюють додаткову небезпеку для цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

У ГУР зазначили, що інтенсивне мінування місцевості призводить до втрат серед особового складу підрозділів російських окупаційних військ.

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"Такі випадки ворог намагається приховати і використати інформацію про факти загибелі особового складу на власних мінно-вибухових загородженнях для дискредитації Об’єднаних сил", - зауважили в ГУР.