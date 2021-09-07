Голодомор офіційно визнали геноцидом уже 15 держав, - заступник глави МЗС Боднар

15 держав офіційно визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заступник міністра закордонних справ сказав на міжнародному форумі "Масові штучні голоди: пам'ятаємо, шануємо" в Києві.

"Ми вже зараз можемо сказати, що 15 держав офіційно визнали голодомор геноцидом українського народу. У 20 державах встановлено відповідні пам'ятні знаки і пам'ятники, які шанують жертв голодомору. Більш ніж у 70 державах щороку відбуваються пам'ятні заходи, які увічнюють цю пам'ять і мобілізують світове співтовариство в пам'ять про голодомор", - зазначив Боднар

Заступник голови МЗС зазначив, що тема голодомору звучить на платформах міжнародних організацій іще з 2003 року, зокрема в ООН, ОБСЄ, ЮНЕСКО, в Парламентській асамблеї Ради Європи, Європейському парламенті.

"Ми розширюємо кількість цих міжнародних організацій, які приєднуються до пізнання факту злочину радянського режиму проти українського народу", - додав Боднар.

Заступник глави МЗС України зазначив також, що режим президента РФ Володимира Путіна наразі продовжує ту саму політику сталінського режиму. "Тривала агресія є одним з яскравих прикладів репресій, убивств і захоплення чужих територій", - сказав він.

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