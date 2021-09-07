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"Розмова була відвертою і чесною", - Квін розповіла про "хімію" між Байденом і Зеленським під час зустрічі

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"Розмова була відвертою і чесною", - Квін розповіла про "хімію" між Байденом і Зеленським під час зустрічі
Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін оцінила результати зустрічі Джо Байдена і Володимира Зеленського у Вашингтоні 1 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода.

Дипломатка зазначила, що вважає успішними переговори двох президентів.

На питання, чи можна говорити про "хімію", що виникла між главами держав у Вашингтоні, Квін сказала: "Так, я це відчувала саме так! Ця розмова була відвертою і чесною, що мені дуже сподобалося. Обговорили саме ті проблеми, які цікавили обох президентів. Для цього необхідна впевненість і довіра. Це демонструє міцні хороші відносини. Тому, мені здалося, що енергія на зустрічі була доволі позитивною".

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Нагадаємо, Зеленський перебував у США з візитом із 31 серпня по 3 вересня, 1 вересня в нього була зустріч із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом у Вашингтоні, після цього він вирушив до Сан-Франциско (Каліфорнія), де зустрівся, зокрема, з представниками IT-галузі тощо.

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