"Розмова була відвертою і чесною", - Квін розповіла про "хімію" між Байденом і Зеленським під час зустрічі
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода.
Дипломатка зазначила, що вважає успішними переговори двох президентів.
На питання, чи можна говорити про "хімію", що виникла між главами держав у Вашингтоні, Квін сказала: "Так, я це відчувала саме так! Ця розмова була відвертою і чесною, що мені дуже сподобалося. Обговорили саме ті проблеми, які цікавили обох президентів. Для цього необхідна впевненість і довіра. Це демонструє міцні хороші відносини. Тому, мені здалося, що енергія на зустрічі була доволі позитивною".
Нагадаємо, Зеленський перебував у США з візитом із 31 серпня по 3 вересня, 1 вересня в нього була зустріч із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом у Вашингтоні, після цього він вирушив до Сан-Франциско (Каліфорнія), де зустрівся, зокрема, з представниками IT-галузі тощо.