Менш 60% працівників сфери освіти вакциновані від коронавірусу, - МОЗ

У Міністерстві освіти і науки України розповіли, скільки співробітників навчальних закладів вже зробили щеплення від коронавірусу. Провакциновано менше 60% від загальної кількості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в МОН у відповідь на запит РБК-Україна.

В Україні зробили щеплення:

157 598 (однієї і двома дозами) працівників закладів дошкільної освіти, що становить 54,2% від загальної кількості;

380 722 (однієї і двома дозами) працівники установ загальної середньої освіти, що становить 58,2% від загальної кількості;

44 617 (однієї і двома дозами) працівників закладів вищої освіти, що становить 52,2% від загальної кількості.

При цьому в Міністерстві освіти не змогли надати виданню інформацію про рівень вакцинації за окремими регіонами і навчальними закладами. У відомстві зазначили, що ці дані збирають департаменти при обласних державних адміністраціях.

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