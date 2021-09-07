Україна отримала $35,8 млн фінансової допомоги для зменшення впливу COVID-19, - МОЗ

Україна отримала 35,8 млн доларів США безповоротної фінансової допомоги від Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, кошти покриють фінансування невідкладних потреб України, пов'язаних з COVID-19 і його впливом на поширення соціально небезпечних захворювань.

В рамках цього гранту Україна зможе закупити засоби індивідуального захисту, організувати заходи для зниження ризиків, пов'язаних із COVID-19 для програм боротьби з ВІЛ та туберкульозом, а також збільшити охоплення заходів щодо зміцнення основних компонентів систем охорони здоров'я, таких як національні мережі лабораторій, ланцюги постачання і тому подібне.

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