Білоруські опозиціонери Колесникова і Знак мають бути негайно звільнені. Вироки абсолютно безпідставні, - ПАРЄ

У ПАРЄ засудили обвинувальні вироки, винесені білоруським опозиціонерам Марії Колесниковій і Максиму Знаку і вимагають негайно їх звільнити.

Про це йдеться в заяві президента ПАРЄ Ріка Дамса, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я був шокований, дізнавшись, що лідери білоруської опозиції Марія Колесникова та Максим Знак були засуджені до тривалих термінів ув'язнення за так званими звинуваченнями у змові", - заявив Дамс.

У ПАРЄ вимагають звільнення білоруських опозиціонерів.

"Ці вироки абсолютно безпідставні, і обидві ці мужні особи, які не більше, ніж захищали основні права людини у своїй країні, мають бути звільнені негайно", - сказав президент ПАРЄ.

Дамс наголосив, що вирок було винесено лише через кілька днів після того, як Марія Колесникова була внесена до переліку кандидатів на премію імені Вацлава Гавела з прав людини 2021 року.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок, 6 вересня 2021 року, Мінський обласний суд засудив опозиціонерів Марію Колесникову і Максима Знака до 11 і 10 років позбавлення волі відповідно.

З критикою вироку вже виступали ЄС і Велика Британія, а також держсекретар США Ентоні Блінкен.