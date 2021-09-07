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Відео з місця ДТП із Трухіним має бути оприлюднене після закінчення розслідування, - "слуга народу" Кравчук

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Відео з місця ДТП із Трухіним має бути оприлюднене після закінчення розслідування, - "слуга народу" Кравчук
Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук вважає, що після проведення розслідування щодо ДТП з нардепом "СН" Олександром Трухіним має бути оприлюднено відео з місця аварії.

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми не можемо звинувачувати людину до того, як закінчиться слідство. Це неправильно", - зазначила нардепка.

Кравчук спростувала інформацію про те, що фракція уникала питань про цю ДТП, оскільки і її лідер Давид Арахамія, і його перший заступник Олександр Корнієнко коментували цю тему.

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Нардепка звернула увагу, що і сам Трухін вийшов сьогодні до журналістів.

"Слуга народу" впевнена, що потрібно "не на словах вирішувати", хто в чому винен, а дочекатися офіційних результатів розслідування ДБР.

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Как это всё смердит тупыми отмазками для накосячившей мрази. Дело похоронят-очередной зелёный скот будет гулять как ни в чём не бывало. Дно.
  • 18c49ed2
    А какой закон запрещает обнародовать фрагмент сейчас? Где видно водителя за рулем.
  • Igor L
    Відео має бути опубліковане негайно, це публічна інформація до якої мають мати доступ всі громадяни України! Трухін має йти під суд і сідати в тюрму за ДТП скоєне в стані алкогольного сп'яніння.
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