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Хасиди в Умані розпалили багаття на балконі багатоповерхівки, щоб приготувати їжу

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Хасиди в Умані розпалили багаття на балконі багатоповерхівки, щоб приготувати їжу
В Умані рятувальники загасили вогнище, розпалене паломниками для приготування їжі на балконі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в Facebook.

"7 вересня в ході патрулювання піший дозор рятувальників ГУ ДСНС України в Черкаській області помітив дим з балкона будинку на вулиці Софії Перовської, 6. Піднявшись на 6 поверх, рятувальники за допомогою вогнегасника загасили облаштовану паломниками зону барбекю і провели з громадянами роз'яснювальну бесіду про неприпустимість розведення багать на балконі", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Та в Ізраїлі основна маса євреїв від них плюються: не працюють, в армії служить відмовляються, розводять "срач" навкруги себе та ще й відмовляються вакцинуваться та дотримуваться протиепідемічних заходів
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    У себя на родине они также еду готовят?
  • Шрек Баблокат
    шашлык на балконе, это не новость.. а как тебе такое, шлимазл Илон Маск?!
    Хасиды в Умани разожгли костер на балконе многоэтажки, чтобы приготовить еду - Цензор.НЕТ 9554
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