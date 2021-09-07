У 2021 році народжуваність в Україні може досягти найнижчого рівня за останні 30 років. ІНФОГРАФІКА

Показники народжуваності в 2021 році можуть досягти найнижчих позначок у порівнянні з попередніми роками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Опендатабот".

132 595 дітей народилося в першому півріччі 2021 року. Це на 5% менше, ніж у першому півріччі 2020-го, коли було 139 134 новонароджених, і на 11,5% менше, ніж у першому півріччі 2019-го, коли їх було 149 549.

За середніми щомісячними цифрами легко простежити, як кожен місяць зменшується народжуваність. У 2019 році щомісяця в середньому народжувалося 25,7 тисячі немовлят, у 2020-му — 24,5 тисячі, у першій половині 2021-го — 22 тис. новонароджених.

"За даними Держстату, останній раз приріст населення спостерігався в Україні ще за часів СРСР — в 1990-му році; з тих пір воно тільки зменшується.

Найгірша народжуваність за останні 30 років була зафіксована в 2020-му — 293 457 немовлят. І судячи з поточної динаміки, 2021 рік готується перекрити цей антирекорд", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що за пів року в Україні померли 349 041 особа. Таким чином, загальний спад чисельності населення становить 216 446 осіб.