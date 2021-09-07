Майже 93% дітей-сиріт влаштовано до сімейних форм виховання, - Мінсоцполітики

Сьогодні майже 93% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовано до сімейних форм виховання: прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, під опіку, піклування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

"У країні майже 69 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них понад 63,5 тис. дітей зростають у сімейних формах виховання, приблизно 4 тис. – проживають в інтернатах, а ще понад тисячу – навчаються у професійно-технічних навчальних закладах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в середньому за рік в Україні сиротіє 10 тис. дітей. Тобто кожного року кількість дітей-сиріт зростає, але більшість із них вдається влаштувати у сімейні форми виховання, а не в інтернатні заклади. Адже життя в інтернатах негативно впливає на розвиток дитини.

Читайте також: За три роки реформи в інтернатах стало на 9 тисяч менше дітей, - омбудсмен Кулеба