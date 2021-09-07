"Слуга народу" вже півтора місяця веде переговори з кандидатами в міністри: більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються, - Арахамія

Представники "Слуги народу" вже півтора місяця активно ведуть переговори з потенційними кандидатами в міністри.

Про це розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради голова фракції СН Давид Арахамія, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, планується заміна трьох-чотирьох міністрів, але відмовився називати конкретні прізвища, завив, що вирішили не анонсувати наперед.

"Тому що це шкодить роботі того міністерства, про яке йдеться, оскільки на наступний день після публікації, що такий-то міністр іде, його ніхто не слухає і він не може виконувати свої обов'язки ... Не хочеться підставляти міністерство. Тому тримаємо інтригу", - пояснив нардеп.

Коментуючи інформацію про те, що глава "Укроборонпрому" Юрій Гусєв може очолити Міноборони Арахамія заявив: "А де ви взяли цю інформацію? Железняк сказав? Нехай тоді і каже звідки він це взяв. Я його вчора на ефірі запитав, де ти взяв цю інформацію? Він каже: ось хтось там, баба бабі сказала. Але немає такої інформації. Дивіться, він (Гусєв. - ред.) працює главою "Укробронпрому", там реально рекордні результати за кілька років. Зростає експорт. Зарплата виплачується співробітникам. Він на своєму місці, йому все подобається, а його весь час намагаються (кудись призначити. - ред.)".

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"Ось зараз проходить активно, якась медіакампанія і на нього намагаються лити якийсь бруд. Зазвичай це пов'язано з тим, що всі розуміють - звільняється місце міністра і тоді всіх потенційних кандидатів починають змітати. Це неправильна стратегія. Ми тоді ніколи не знайдемо нормальних людей, тому що більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються йти в міністерства і продовжують займатися бізнесом. Кажуть: у мене все добре, у мене хороша репутація, мене в фейсбуці люди лайкають, не матюкають тощо. Як тільки стаю чиновником - на ранок я вже конкретно, так скажемо, погана людина. Тому багато людей не хочуть", - пояснив Арахамія.