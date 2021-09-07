Меркель у Бундестазі застерегла від коаліції з проросійською партією після виборів: "Не все одно, хто керує цією країною"

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель 7 вересня на, ймовірно, останньому засіданні Бундестагу перед виборами 26 вересня охарактеризувала майбутні парламентські вибори у ФРН як вибір напрямку розвитку країни й агітувала за свого однопартійця Арміна Лашета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Водночас канцлерка застерегла щодо можливого союзу Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та Зелених з Лівою партією. "Не все одно, хто керує цією країною", - наголосила Меркель.

Це - особливі вибори, "адже це рішення щодо напрямку розвитку нашої країни в найважчі часи", зауважила канцлерка. За її словами, громадяни мають вибір між двома варіантами: урядом СДПН та Зелених, "який приймає підтримку Лівої партії або принаймні не виключає її", або урядом на чолі ХДС/ХСС з Лашетом як канцлером.

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"Найкращий шлях для нашої країни - це федеральний уряд на чолі з ХДС/ХСС та з Арміном Лашетом на посаді федерального канцлера", - заявила Меркель. Такий уряд забезпечить стабільність та надійність, і "це саме те, що потрібно Німеччині", впевнена канцлерка.

Нагадаємо, що вибори до Бундестагу відбудуться 26 вересня. Довгий час лідером електоральних симпатій був консервативний блок ХДС/ХСС, проте останнім часом в лідери виборчих перегонів, згідно з даними опитувань, вирвалася Соціал-демократична партія Німеччини. Кандидат у канцлери від цієї політсили, чинний міністр фінансів Олаф Шольц (Olaf Scholz) поки не виключив можливого альянсу з Лівою партією, яка, зокрема, відома своєю проросійською позицією.