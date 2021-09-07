Комітет "Слуги народу" Костіна заблокував реальний конкурсний відбір до КС, - Жернаков
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня", про це пише юрист Михайло Жернаков.
"Днями на засіданні комітету з правової політики (який очолює "слуга народу" Андрій Костін і в якому партія президента має більшість) були відхилені всі поправки на користь справжнього конкурсного відбору в КСУ, які комітет затвердив у червні", - зазначив юрист.
Законопроєкт № 4533 "Про конституційну процедуру", поправки до якого були відхилені, стоїть у порядку денному ВР на 10 вересня.
"Без поправок про конкурсну процедуру добору суддів із залученням міжнародних експертів він жодним чином не вирішить головну проблему КСУ: склад і порядок призначення суддів. Натомість дозволить відзвітувати про проведену "реформу Конституційного суду", не змінивши нічого по суті", - підкреслює автор.
Без реального перезавантаження КСУ за участю міжнародних експертів під загрозою опиняється не лише судова реформа самого ж Зеленського, а й інші реформи, які стали надбанням Революції Гідності, наголошує юрист.