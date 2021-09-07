Комітет "Слуги народу" Костіна заблокував реальний конкурсний відбір до КС, - Жернаков

Парламентський комітет із правової політики, в якому "Слуга народу" має більшість, по суті заблокував конкурсний відбір до КСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня", про це пише юрист Михайло Жернаков.

"Днями на засіданні комітету з правової політики (який очолює "слуга народу" Андрій Костін і в якому партія президента має більшість) були відхилені всі поправки на користь справжнього конкурсного відбору в КСУ, які комітет затвердив у червні", - зазначив юрист.

Законопроєкт № 4533 "Про конституційну процедуру", поправки до якого були відхилені, стоїть у порядку денному ВР на 10 вересня.

"Без поправок про конкурсну процедуру добору суддів із залученням міжнародних експертів він жодним чином не вирішить головну проблему КСУ: склад і порядок призначення суддів. Натомість дозволить відзвітувати про проведену "реформу Конституційного суду", не змінивши нічого по суті", - підкреслює автор.

Без реального перезавантаження КСУ за участю міжнародних експертів під загрозою опиняється не лише судова реформа самого ж Зеленського, а й інші реформи, які стали надбанням Революції Гідності, наголошує юрист.

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