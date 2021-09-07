До кінця тижня до Києва приїде старший радник з енергобезпеки США Хохштайн для обговорення проблематики "Північного потоку-2", - Зеркаль

Старшій радник з питань енергетичної безпеки держсекретаря США Амос Хохштайн на цьому тижні відвідає Київ для обговорення проблематики газопроводу "Північний потік 2".

Про це повідомила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У кінці цього тижня ми продовжимо про це говорити в Києві, куди приїжджає Амос Хохштайн, робота якого спрямована на забезпечення енергетичної безпеки в Європі, і вирішення питань, пов'язаних з імплементацією досягнутої між президентом США і канцлером Німеччини домовленості", - сказала вона

Зеркаль нагадала, що Німеччина повинна сертифікувати оператора газопроводу 100% -ву "дочку" "Газпрому" Nord Stream 2 AG, а Європейська комісія - підтвердити сертифікацію.

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"До кінця сертифікації газопровід не може запрацювати, але ми вже зараз бачимо, що в планах Росії запустити газопровід, не чекаючи всіх рішень про сертифікацію", - сказала вона.

У той же час Зеркаль зазначила, що у президента США Джо Байдена є необхідний інструментарій і повноваження для накладення санкцій.

Радник глави Міненерго України акцентувала увагу, що переклад Європи на постачання газу з РФ тільки через підконтрольні "Газпрому" магістралі - СП1, СП2 і "Турецький потік" значно погіршить енергобезпеку європейських країн.